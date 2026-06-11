世界的なコーヒーチェーンの米スターバックスが日本事業について、株式売却やIPOを含む選択肢を検討しているとの観測が浮上した。6月9日、米ブルームバーグ通信が報じたもので、4000～5000億円規模とみられている。 【画像】「世界で一番美しいスタバ」と評される富山県にあるスタバ 2025年には中国事業の株式の約6割を中国の投資会社に売却していた。国内外の投資ファンドや