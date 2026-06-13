◇陸上・日本選手権第2日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月13日）女子800メートル決勝が行われ、日本記録保持者で3連覇の懸かる久保凛（積水化学）は2分1秒54をマークして優勝した。同種目での3連覇は、04〜06年に優勝した杉森美保以来となる20年ぶりで、史上6人目となった。昨年の世界選手権に出場した久保は、今年3月に東大阪大敬愛高を卒業。社会人デビュー戦となった5月10日の木南道孝記念では2分7秒47で7位