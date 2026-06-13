◆卓球◆ＷＴＴコンテンダー・ザグレブ第２日（１２日、クロアチア）各種目２回戦が行われ、女子シングルスは世界ランク３位のエース・張本美和（木下グループ）がクロアチアの新鋭、ハナ・アラポビッチを３―０のわずか約２１分で快勝し、８強入りを決めた。世界ランク２８位の２２歳・横井咲桜（ミキハウス）は、同１２位の早田ひな（日本生命）との日本勢対決で３―１で撃破。約２か月ぶりに世界ツアー復帰の同３７位・