６月１３日の阪神１２Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１２００メートル＝１４頭立て）は、岩田望来騎手が乗った単勝１１番人気の伏兵、ハルオーブ（牡６歳、美浦・武井亮厩舎、父ディーマジェスティ）が直線で大外から豪快に差し切り、うれしいＪＲＡ初勝利を挙げた。１馬身差の２着に１３番人気のスピリットライズ（高杉吏麒騎手）が入り、さらに首差の３着に４番人気のヴァージル（ミルコ・デムーロ騎手）が続いた。勝ちタイムは１分