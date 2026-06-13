６月１４日に阪神競馬場で行われる第６７回宝塚記念・Ｇ１（芝２２００メートル、１８頭立て）で、１３日１４時８分時点で、クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）の単勝オッズが１・１倍となった。Ｇ１馬５頭が出走するなど豪華メンバーの一戦だが、前日発売で“異常”な支持を受けたのは、史上初の古馬春Ｇ１・３連覇を目指す２５年ダービー馬だった。５時４５分頃からは１万円〜５万円台で売