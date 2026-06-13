【ニューヨーク共同】米配車大手ウーバー・テクノロジーズのアンドリュー・マクドナルド社長兼最高執行責任者（COO）は12日、日本の配車アプリ市場で、「GO（ゴー）」（東京）などを抑え4月に初めて首位になったと明らかにした。クレジットカード決済データに基づくとしている。今後5年間で20億ドル（約3200億円）超を投資し、事業拡大を推進する方針も示した。マクドナルド氏はニューヨークで共同通信のインタビューに応じた