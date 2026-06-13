フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が13日、インスタグラムを更新。第3子女児の出産を報告した。「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」と発表した。続けて「早朝始まった陣痛でしたが、なかなか赤ちゃんが降りてこず、14:30頃誕生。生まれてみたら、へその緒が短くて時間が