お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉が、6月12日放送の生放送番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で放った“ひとこと”が波紋を広げている。この日の番組には、名門女子校御三家として知られる桜蔭中学校・高等学校、雙葉中学校・高等学校、女子学院中学校・高等学校出身のタレントたちが出演。元フジテレビアナウンサーの高橋真麻、元日本テレビアナウンサーの馬場典子らが、女子校時代の独特な文化についてトークを繰り広