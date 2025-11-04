中山製鋼所は大幅安で年初来安値更新。前週末１０月３１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１５７５億円から１５１０億円（前期比１０．８％減）へ、営業利益を７３億円から４２億円（同５０．２％減）へ下方修正すると発表した。国内鉄鋼需要の低迷や輸入材の流入に伴う影響を織り込んだ。配当予想も２４円から１３円（前期４０円）に減額修正した。これが売り材料視されている。 出所：MINKABU PRESS