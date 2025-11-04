午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１８、値下がり銘柄数は６３６、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、空運、ガラス・土石、鉱業など。値下がりで目立つのは海運、情報・通信、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS