脳梗塞治療薬の新薬候補「TMS-007」を開発中の創薬ベンチャー・株式会社ティムス。10月29日の世界脳卒中デーだということで脳梗塞に関する意識調査の発表や、開発中の「TMS-007」についてプレス向けの説明会を行いました。■「TMS-007」が脳梗塞治療の選択肢を広げる株式会社ティムス 代表取締役 若林拓朗氏が、脳梗塞治療の現状について話しました。国内の年間死亡者数4位であり、脳血管疾患治療者の7割を占める「脳梗塞」。脳梗