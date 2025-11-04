NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。11月5日放送の第28話では、トキ（髙石あかり）が街中で思いがけない人物の姿を目にする。 参考：『ばけばけ』トキ×ヘブンは最難関？朝ドラで描かれてきた“夫婦になるまで”の多様な形 なみ（さとうほなみ）がヘブン（トミー・バストウ）の女中候補に名乗り出た第27話。 第28話では、平太（生瀬勝久）とのケンカから、旅館を出て家を借りて暮らしたいヘブン。その世話をす