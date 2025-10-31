ＪＴが大幅続伸、カイ気配のまま２５日移動平均線を足場に一気に上放れフシ目の５０００円台を回復し、上場来高値奪回を視野に入れている。同社は３０日取引終了後に２５年１２月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の７３９０億円から８４５０億円（前期比２．６倍）に大幅増額された。海外でたばこの販売数量が想定以上に伸び、価格改定効果も寄与している。また、２４年１０月に買収した紙巻きたばこ専業の米ベクタ&#