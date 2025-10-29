平成にデビューしたサンリオキャラクターズデザインのミニサイズのじゆうちょうと下じきがセットになったチャームが新登場！平成レトロな可愛らしさが逆に新しい♪キュートなアイテムをチェックしよう。☆可愛い2点セットが楽しめるチャーム（写真7点）＞＞＞ベネリックのカプセルトイ「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」に、平成デビューのサンリオキャラクターズが加わった第2弾が登場する。ハー