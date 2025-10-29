【サンリオ】平成デビュー組も仲間入り☆「じゆうちょう」＆「下じき」セットチャーム新作
平成にデビューしたサンリオキャラクターズデザインのミニサイズのじゆうちょうと下じきがセットになったチャームが新登場！ 平成レトロな可愛らしさが逆に新しい♪ キュートなアイテムをチェックしよう。
☆可愛い2点セットが楽しめるチャーム（写真7点）＞＞＞
ベネリックのカプセルトイ「サンリオキャラクターズ じゆうちょう＆下じきセットチャーム」に、平成デビューのサンリオキャラクターズが加わった第2弾が登場する。
ハートでいっぱいのじゆうちょうの表紙にオレンジが鮮やかな下じきがセットになった「ウサハナ」、ビビットピンクとブラックレースでゴシックな表紙のじゆうちょうとパステルピンクがかわいらしい下じきがセットの「チャーミーキティ」のほか、「コロコロクリリン」「シナモロール」「ジュエルペット」「シュガーバニーズ」のキュートな全6種がラインナップ。
表紙をめくると白無地ノートが16ページあり、実際に文字が書ける仕様で、ミニサイズのメモ帳として活用できる。
また、ボールチェーン付きで、お手持ちのポーチやバッグなどに付けてキーホルダーとしての使用もおすすめ。
「文房具って何か可愛い♪」が楽しめるキュートなチャームに仕上がってますよ♪
2025年10月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて順次展開されているので、探してみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
（C）2025 SANRIO/SEGA FAVE
