日本ケアサプライがこの日の取引終了後、９月中間期連結決算を発表しており、売上高１７０億８８００万円（前年同期比９．０％増）、営業利益１５億５０００万円（同３４．６％増）、純利益１０億４６００万円（同３４．８％増）だった。 レンタル資産の積極的な投入や効率的な運用、介護施設への商品ラインアップの強化などにより、福祉用具サービスが好調に推移した。レンタル資産の購入による減価償却費や人件費の