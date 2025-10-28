【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也がMC「なのに」ゲストが司会を務める、異例のバラエティ番組『ニノなのに』（TBS系）。10月29日の放送は、90分SP。スタジオゲストには、伊藤英明、岡田准一、藤崎ゆみあ（崎は、たつさきが正式表記）、清原果耶、そして番組2度目の出演となる玉木宏が登場する。 ■さらに、玉木宏の必殺技“玉木クローズド”が二宮を襲う これまで同様、番組MCは二宮「なのに」司会は伊藤