アイフィスジャパンが反落している。２７日の取引終了後、２５年１２月期の期末配当予想を２１円５０銭から２５円（年３５円）へ引き上げる配当予想の増額修正と、２４年１２月３１日を基準日とする株主優待の提供を最後とする株主優待制度の廃止を発表。いわば好悪材料が対立する格好だが、市場は株主優待制度の廃止をより嫌気した格好となっている。 出所：MINKABU PRESS