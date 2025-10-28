正興電機製作所が上値追い加速で一時１５％高。寄り付きはカイ気配スタートとなり５連騰で新値街道をまい進している。２０２１年４月以来４年半ぶりの２０００円台回復となった。電力向け受変電設備などの製造販売を主力に展開し、日立系ということもあってＩｏＴ技術を駆使したソリューションで強みを発揮している。足もとの業績も絶好調だ。２７日取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（２５年１～９月