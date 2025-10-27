上坂すみれがInstagramを更新し、井澤詩織とのハロウィン特別配信での“赤ずきん”ショットを公開した。赤いフードをかぶった上坂と、ふわふわの狼耳をつけた井澤の楽しげな2ショットからは、配信のにぎやかさが伝わってくる。 参考：“声”以外のスキルも身につけた声優たち上坂すみれ、木村昴、村瀬歩らの多才ぶりに迫る 今回の配信は、2人が所属する声優事務所・ボイスキットの公式YouTubeチャンネルにて行われた