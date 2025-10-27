上坂すみれがInstagramを更新し、井澤詩織とのハロウィン特別配信での“赤ずきん”ショットを公開した。赤いフードをかぶった上坂と、ふわふわの狼耳をつけた井澤の楽しげな2ショットからは、配信のにぎやかさが伝わってくる。

今回の配信は、2人が所属する声優事務所・ボイスキットの公式YouTubeチャンネルにて行われたもの。ボイスキットには、上坂すみれ、南條愛乃、井澤詩織、駒形友梨、小林愛香、南早紀など人気声優が多数所属。上坂は2021年3月から、井澤は2022年4月より同事務所に加入しており、事務所を代表する“看板声優コンビ”による夢のハロウィン企画が実現した。

上坂は、狼に扮した井澤を「至高の狼しーたむ！」と絶賛し、この衣装提案が自身によるものであることも明かしている。また「春はあけぼの ギャルはケモノ…！！」など、ユニークな言い回しも健在で、上坂らしい“すみぺ節”が随所ににじむ投稿となった。

童話「赤ずきん」の世界観を見事に表現したコスプレに、ファンからも「似合いすぎ」「破壊力がすごい」とコメントが相次いでいる。（文＝リアルサウンド編集部）