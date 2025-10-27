トヨタ自動車が続伸している。この日発表した２５年度上半期（４～９月）の販売・生産・輸出実績で、トヨタ（レクサス含む）のグローバル販売が５２６万７２１６台（前年同期比４．７％増）となり、上半期として過去最高となったことが好感されている。北米・中国などの好調が継続したという。トランプ米大統領の関税政策の影響が懸念された米国への輸出（ハワイ含む）も３０万４１５１台と前年同期比２１．３％増と