くろがね工作所が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろ、２５年１１月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。 毎年１１月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数１００株以上３００株未満でＱＵＯカード１０００円分、同３００株以上でＱＵＯカード３０００円分をそれぞれ贈呈する。 出所：MINKABU PRESS