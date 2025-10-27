・アステリアはＳ高、ＪＰＹＣがステーブルコイン国内初発行で ・内海造や名村造が新値追い、日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられる ・ＣＣＩＧが急反発し年初来高値にツラ合わせ、２６年３月期最終利益予想を引き上げ ・ヒガシＨＤが大幅高で６連騰し上場来高値を更新、２６年３月期業績予想を上方修正 ・ＰＬＡＮＴがカイ気配スタートで急騰、ＰＢ商品傾注と合理化努力で今９月期営業２ケタ