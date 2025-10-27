◎２７日前場の主要ヘッドライン
・アステリアはＳ高、ＪＰＹＣがステーブルコイン国内初発行で
・内海造や名村造が新値追い、日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられる
・ＣＣＩＧが急反発し年初来高値にツラ合わせ、２６年３月期最終利益予想を引き上げ
・ヒガシＨＤが大幅高で６連騰し上場来高値を更新、２６年３月期業績予想を上方修正
・ＰＬＡＮＴがカイ気配スタートで急騰、ＰＢ商品傾注と合理化努力で今９月期営業２ケタ増益見込む
・ウェルスが大幅高、第一生命ＨＤと資本・業務提携
・キヤノンＭＪが大幅反発、２５年１２月期利益予想と配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感
・Ｔホライゾンに物色人気集中、４～９月期最終黒字浮上
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・内海造や名村造が新値追い、日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられる
・ＣＣＩＧが急反発し年初来高値にツラ合わせ、２６年３月期最終利益予想を引き上げ
・ヒガシＨＤが大幅高で６連騰し上場来高値を更新、２６年３月期業績予想を上方修正
・ＰＬＡＮＴがカイ気配スタートで急騰、ＰＢ商品傾注と合理化努力で今９月期営業２ケタ増益見込む
・ウェルスが大幅高、第一生命ＨＤと資本・業務提携
・キヤノンＭＪが大幅反発、２５年１２月期利益予想と配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感
・Ｔホライゾンに物色人気集中、４～９月期最終黒字浮上
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS