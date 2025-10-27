・アステリアはＳ高、ＪＰＹＣがステーブルコイン国内初発行で

・内海造や名村造が新値追い、日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられる

・ＣＣＩＧが急反発し年初来高値にツラ合わせ、２６年３月期最終利益予想を引き上げ

・ヒガシＨＤが大幅高で６連騰し上場来高値を更新、２６年３月期業績予想を上方修正

・ＰＬＡＮＴがカイ気配スタートで急騰、ＰＢ商品傾注と合理化努力で今９月期営業２ケタ増益見込む

・ウェルスが大幅高、第一生命ＨＤと資本・業務提携

・キヤノンＭＪが大幅反発、２５年１２月期利益予想と配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感

・Ｔホライゾンに物色人気集中、４～９月期最終黒字浮上



