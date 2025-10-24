キッセイ薬品工業は軟調。２３日取引終了後、同社が創製したＧｎＲＨアンタゴニスト「リンザゴリクス」について、台湾での開発・販売権を許諾しているシンモサバイオファーマ社が台湾食品薬物管理署（ＴＦＤＡ）から販売名「Ｙｓｅｌｔｙ」として子宮筋腫の適応症で販売承認を取得したことを明らかにした。これに対する株価への反応は限定的となっている。 出所：MINKABU PRESS