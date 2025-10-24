イビデンが急反発している。半導体向けのパッケージ基板を手掛ける同社は長年、米インテル＜INTC＞との取引関係を構築。株式市場ではインテル関連株と位置付けられている。そのインテルが２３日に発表した２５年７～９月期（第３四半期）の決算は、売上高と１株利益が市場予想を上回る結果となり、第４四半期について強気な見通しを示したことも相まって、同日の時間外取引でインテル株は急騰。イビデン株への刺激材