ファーウェイと本間ゴルフのコラボレーションによって誕生した、スマートウォッチ「HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro」。近年ゴルフ機能に注力しているファーウェイ製スマートウォッチの中でも、その機能が最も充実した製品です。先日、千葉県のブリック＆ウッドクラブにて開催された、製品体験会に参加してきました。体験会の前に行われたトークイベントでは、ファーウェイデバイス 日本・韓国リージョンのハ・レイ氏と、本間ゴル