忙しいときや時間がないときに、お湯を注ぐだけですぐに食べられるカップラーメン。有名店とコラボした商品やいろいろな味が発売されていて美味しいですよね。先日ママスタコミュニティにはカップラーメンに関するこんな質問が寄せられていました。『女子中学生とか女子高生もカップラーメンを食べるの？みなさんの娘さんはどうですか？』投稿者さんはおそらく、カップラーメンが好きなのは男の子というイメージがあるのでしょう