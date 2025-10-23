＜偏見＞カップラーメン＝男の子がよく食べる！？女の子も大人の女性も食べている…よね？
忙しいときや時間がないときに、お湯を注ぐだけですぐに食べられるカップラーメン。有名店とコラボした商品やいろいろな味が発売されていて美味しいですよね。先日ママスタコミュニティにはカップラーメンに関するこんな質問が寄せられていました。
『女子中学生とか女子高生もカップラーメンを食べるの？ みなさんの娘さんはどうですか？』
投稿者さんはおそらく、カップラーメンが好きなのは男の子というイメージがあるのでしょう。そこで女の子もカップラーメンを食べるのかと、ママたちに質問を投げかけていました。
『家庭によるのでは？ うちの娘は食べない。というか、息子もほとんど食べない』
『話題になった物は買ってきて食べる。それは息子でも娘でも同じだよ』
『うちの子は小学生だけれど、たまに休日の昼に食べるよ。というか、私が食べているのを少し分けることがある』
『うちの姪っ子は食べるよ。ママがあまり料理をしないから』
男女関係なく、お子さんがカップラーメンを食べるかどうかはその子の好みや家庭の事情によるのかもしれません。実際に「娘は食べないけれど、息子は食べるよ」というママもいれば、「私が食べるから娘も食べる」というママもいて、さまざまです。食卓によくカップラーメンが出る家庭であれば、お子さんたちも自然とカップラーメンを口にする機会が増えるでしょう。そうでない家庭なら、カップラーメン自体を食べたことがないお子さんもいるでしょう。また部活やクラブ等をやっているお子さんであれば、体重管理や栄養バランスの偏りの観点から「カップラーメンやお菓子、ジュースは禁止」と指導されているケースもあるかもしれませんね。
カップラーメンを食べると気持ち悪くなる子もいれば好んで食べる子も
『うちの娘は食べない。麺類はパスタ以外、好んで食べない。ラーメンとかカップラーメンを食べると気持ち悪くなるみたい。私や息子はカップラーメンを食べるよ』
『食べるよ。とくに韓国のやつを食べたがる。辛いやつとか』
『なぜか小さい頃からカップ焼きそばだけ食べる。他は食べない』
カップラーメンは味付けが濃かったり、麺が生麵とは違う食感であったりするため、お子さんが好んで食べるかは個人差があるのではないでしょうか。気持ち悪くなるから食べないお子さんもいれば、辛い味のカップラーメンなら食べる、ラーメンは食べないけれど焼きそばなら食べるなど、好みや嗜好もさまざまですね。
カップラーメンを食べたことがない＝お嬢様のイメージ？
『大好きだよ。親としては食べてほしくないけれど、間食の定番って感じで勝手に食べている』
『娘が学校で「カップラーメンを食べたことがない」って友だちに話したら、驚かれたらしいから結構みんな食べてるんじゃない？』
『私がラーメン嫌いなせいで、娘はカップラーメンを食べなかったのかも』
『私が中高生のときも食べていたよ。今は昔よりも美味しい商品が発売されているし、今の子はよく食べるのでは？ 』
一昔前はカップラーメンはジャンクフードの一種として、男子中高生や若い男性が好んで食べるイメージがあったのかもしれません。しかし女子中高生の娘さんを持つママたちのコメントから、女の子たちも好んでカップラーメンを食べている実情が見えてきました。一方で味の好みなどによっては食べないお子さんもいて、そこは個人差があることが事実。「カップラーメンを食べたことがないと言ったらお嬢様やお金持ちだと思われた」という体験談も寄せられました。カップラーメンを食べるのは男の子でも女の子でも普通なのでしょう。皆さんは、そして娘さんはカップラーメンを食べますか？
文・AKI 編集・あいぼん イラスト・加藤みちか