年齢とともに心身の不調が増えるのはなぜか。内科医の梶尚志さんは「更年期の不調には“隠れ酸欠”が関係しているケースが多い。健康診断で異常が見つからなくても安心しないほうがいい」という――。※本稿は、梶尚志『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』（あさ出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■だるさの原因は「見えない酸欠」鉄は、体にとって欠かせないミネラルのひとつです。鉄というと、「食事からとるのが難し