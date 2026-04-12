『女性ホルモン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
産後の抜け毛は鉄・ビタミンB群・亜鉛不足や甲状腺機能の異常が原因とのこと
livedoor ECHOES
26歳で診断を受け、29歳で自身の卵子での出産という夢を断念したという
テレ朝POST
直接的な因果関係は未確立だが、何らかの関連がある可能性が指摘されている
All About
栗原毅氏によると夏の定番「そうめん」は糖質過多で早食いになりやすく肝臓に悪影響とのこと
プレジデントオンライン
肉のアミノ酸が「幸せホルモン」セロトニンの材料となり認知症リスクを下げるという
不規則な食生活や偏った食生活をしている、運動をほとんどしない
ココカラネクスト
それらの女性ホルモンが減少した際に現れる症状について、医師が解説している
Medical DOC
初期の出血は生理的現象が多いが、中後期は前置胎盤など危険な原因もある
ノーズシャドウは不自然に見えるため、光を強化する手法が有効だという
女子SPA！
自律神経の調整がうまくいかなくなることで、顔が熱くなることもあるそう
週刊女性PRIME
唾液減少が症状を引き起こすそうで、唾液腺は加齢によって衰えると専門医
文春オンライン
セロトニンの9割超は腸で作られており、腸内環境がメンタルに直結するそう
オレンジページ☆デイリー
GIGAZINE（ギガジン）