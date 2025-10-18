Windows 10よりある意味気になる「Office 2016／2019」のサポート終了…Office 2016／2019のサポートが10月14日に終了した。Windows 10のサポート終了に気を取られ、情報を見落としていた人もいるのではないだろうか。筆者はまさしくその一人。先月、パソコンをWindows 10からWindows 11に買い替える際、深く考えることなくこれまで使っていたOffice 2016と同じ買い切り型（※１）でOutlookを含むOffice Home & Business 2024