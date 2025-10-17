スズキ初の本格EV「eビターラ」のプロトタイプに試乗！ 新開発のEV専用プラットフォーム「ハーテクトe」を採用し、SUVらしい力強さと実用性を両立。前後に電気モーターを配した4WDの走りや、日本向けにこだわった内装色など、完成度の高いコンパクトEVの魅力と、ヒットの可能性を徹底解剖していく。 スズキ待望の本格EVはプロトタイプでも侮れない！ スズキ eビターラ SPEC【4WD】●全長×全幅×全高：4275×1800×16