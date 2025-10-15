ÅìµþÃÏ¸¡¤¬¹ðÈ¯¤ò¡ÖÏ¢Â³ÉÔ¼õÍý¡×¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¥¬¥Í»ö·ï¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¾åÏÆÇîÇ·¡¦¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤Î¿·¤¿¤Ê¹ðÈ¯¤ò¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¡ÖÉÔ¼õÍý¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Å¬Àµ¤Ê¹ðÈ¯¤Ï¡Ö¼õÍý¡×¤¬¸¶Â§¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¹ðÈ¯¸¢¤ä¸¡¿³¡Ê¸¡»¡¿³ºº²ñ¡Ë¤Ø¤Î¿½Î©¸¢¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¾åÏÆ»á¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¡£¡Ö¸¡»¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¡¿³¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¡¢¸¡¿³¤¬2ÅÙ¡¢µ¯ÁÊÁêÅö¤ÈµÄ·è¤¹¤ë¤È¶¯À©µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾åÏÆ¶µ