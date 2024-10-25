「もう選挙にならない。これは厳しいですよ」と肩を落とすのは、麻生派に所属する中堅自民党議員の秘書だ。総選挙の終盤、日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」が驚愕のスクープを放った。自民党が、裏金問題で非公認とした候補者が代表を務める党支部に、公示後になって2000万円を振り込んでいたと報じたのだ。森山裕幹事長は会見で、「党勢拡大のための活動費であり、違法性はない」と述べ、ほぼ同じ“弁解文書”を公認候補が