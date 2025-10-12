警察車両の赤色灯12日午後1時35分ごろ、兵庫県尼崎市若王寺1丁目の民家で、住人の男性が近所に住む女に包丁で首を切り付けられた。男性はその後、死亡が確認された。男性の妻が家の外で110番を求めているのを近所の女性が目撃し、通報。駆け付けた県警尼崎東署員が、殺人未遂の疑いで無職明石愛花容疑者（23）＝同市若王寺1丁目＝を現行犯逮捕した。容疑を認めており、県警は殺人容疑への切り替えも視野に捜査する。署による