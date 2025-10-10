日本代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表とパナソニックスタジアム吹田で対戦。２−２でドロー決着となった。約８か月後に迫るワールドカップへの試金石となる10月シリーズ２試合の初戦。森保ジャパンはFIFAランキング37位（日本は同19位）のパラグアイとの強化試合に臨んだ。スタメンのシステムは３−４−２−１でGKは鈴木彩艶、３CBは右から瀬古歩夢、渡辺剛、鈴木淳之介、ダブルボランチが田中碧と佐野海舟、右