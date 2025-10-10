森保一監督が率いる日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップでパラグアイ代表と大阪のパナソニックスタジアム吹田で対戦している。前半は１−１。21分に一瞬の隙を突かれミゲル・アルミロンのボレーで先制点を献上も、26分に小川航基の無回転ミドルで追いつく。 タイスコアで迎えた後半、64分に失点。フアン･カセレスのクロスからディエゴ・ゴメスのヘディングシュートを許し、ゴールを割られた。ブライトンで三