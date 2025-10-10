¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¡£¥¯¥í¥¹¤«¤é»°ãø·°¤ÎÆ±Î½MF¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÈïÃÆ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂçºå¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ï£±¡Ý£±¡£21Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Î¥Ü¥ì¡¼¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤â¡¢26Ê¬¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¤ÎÌµ²óÅ¾¥ß¥É¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢64Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥Õ¥¢¥óŽ¥¥«¥»¥ì¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç»°ãø·°¤ÈÆ±Î½¤ÎMF¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏºÆ¤Ó¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
