The Two Walls © Alejandro Cegarra / LOBA 2025 ライカカメラ社は10月9日（木）、「2025年度ライカ・オスカー・バルナックアワード」の受賞者を発表した。一般部門はベネズエラ人写真家アレハンドロ・セガラ氏によるシリーズ作品「The Two Walls」が、新人部門はドイツ人写真家セルゲイ・ドゥヴェ氏のシリーズ作品「Bright Memory」が選出された。 ライカ・オスカー・バルナックアワ&#