森保一監督が率いる日本代表は10月10日、大阪のパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と国際親善試合を戦う。対戦成績は５勝４分２敗（15得点10失点）で、４連勝中。日本が2010年９月から始まった連勝記録をさらに伸ばしにかかる一方で、パラグアイは連敗ストップに躍起だ。同国の有力紙『ABC』は、「日本戦の不名誉な記録に終止符を打つ時」と題した記事を掲載。熱量高く、こう伝えている。「アジア遠征でパラグアイ