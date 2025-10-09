¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬£¹Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤éÀ¸½Ð±é¡£Âç±Û·ò²ð¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤ÎÉûÁíºÛ½¢Ç¤¤äÁíºÛÁª¤Ç¤ÎËãÀ¸»á¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ê¤É¤ËÅú¤¨¤¿¡£Âç±Û»á¤¬¡ÖÅÞ¤Î¼¹¹ÔÉô¤Î¿Í»ö¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËãÀ¸¤µ¤ó¤¬Âç¤­¤¤¡£¸å¸«¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬ÉûÁíºÛ¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤ÎÄì¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë