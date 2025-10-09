勝てた試合だったかもしれない。U-20ワールドカップのラウンド16で、日本はフランスと対戦。多くのチャンスを作った。決定機と呼べるものも少なくなかった。だが、いずれもモノにできず、120＋３分、PKを決められ、０−１で敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの市原吏音が唇をかみしめる。「決め切るところで決められなかった。フランスはしっかり守って、最後、決め切るところで決めた。今、受け入れるの