「今、受け入れるのは難しい」「これが世界の戦い」フランスに０−１敗戦。キャプテン市原吏音は悔しさを滲ませるも「胸を張って帰りたい」【U-20W杯】
勝てた試合だったかもしれない。U-20ワールドカップのラウンド16で、日本はフランスと対戦。多くのチャンスを作った。決定機と呼べるものも少なくなかった。だが、いずれもモノにできず、120＋３分、PKを決められ、０−１で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの市原吏音が唇をかみしめる。
「決め切るところで決められなかった。フランスはしっかり守って、最後、決め切るところで決めた。今、受け入れるのは難しいですけど、これが世界の戦いだし、自分たちの、ベスト16の壁と言われているところの弱さというか...悔しいです」
応援してくれた日本のサポーターに向けてメッセージを求められると、市原はこれまでを振り返りながら、感謝の気持ちを口にした。
「船越ジャパンが結成して、約２年間、この大会のために本当に頑張ってきました。自分たちなら行けるって信じて、試合をやっていましたけど、応援してくれる人と、支えてくれる人、家族とチームメイト、あとはこうやって来てくれている方々の支えがあって、ここまでこれたと思うので、胸を張って帰りたい」
無念の結果に終わったが、最後まで力の限りを尽くした戦いぶりは、多くの人の胸に響いたはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの市原吏音が唇をかみしめる。
「決め切るところで決められなかった。フランスはしっかり守って、最後、決め切るところで決めた。今、受け入れるのは難しいですけど、これが世界の戦いだし、自分たちの、ベスト16の壁と言われているところの弱さというか...悔しいです」
応援してくれた日本のサポーターに向けてメッセージを求められると、市原はこれまでを振り返りながら、感謝の気持ちを口にした。
無念の結果に終わったが、最後まで力の限りを尽くした戦いぶりは、多くの人の胸に響いたはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介