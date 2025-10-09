高市新総裁就任を受け、株式市場などで「高市トレード」と呼ばれる活発な動きが見られている。今後の見通しについて専門家に話を聞いた。【映像】上昇している“高市銘柄”は？週明けに急上昇した株価。7日も勢いは続き、取引時間中の最高値を更新し、4万8527円まで上昇した後は、ここ数日の急上昇への反動で利益を確定する動きから値下がりに転じた。終値は4万7950円と6日より6円高く、終値としての最高値を3営業日連続で更新