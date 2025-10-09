10月31日から2日間、慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を前に、ドナルド・トランプ米大統領が29日に訪韓し、1泊2日の日程をこなした後、帰国する案が有力に検討されている。韓国政府は、慶州が米中首脳会談の舞台としてのみ使われることのないよう、最後まで日程を調整中という立場を示している。8日、外交消息筋によると、トランプ大統領は10月26〜27日にマレーシア・クアラルンプールで開かれる