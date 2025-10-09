［ルヴァンカップ・準決勝・第１戦］川崎 ３−１ 柏／10月８日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuルヴァンカップの決勝進出を懸けた川崎と柏の一戦は、川崎がホームでの第１戦で先勝を果たした。２−１で迎えた85分には、絶好調の伊藤達哉が公式戦11戦で11ゴール目となるリードを広げる貴重なゴールを奪い、アウェーでの準決勝第２戦へ弾みをつけたが、このゴールの裏には辛いシーンもあった。伊藤のゴールの前、75分に