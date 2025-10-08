Jリーグは10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦の２試合を開催した。Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuでは、川崎と柏が対戦。ホームの川崎が開始10分に山本悠樹のミドルで先制すると、23分にもファンウェルメスケルケン際のミドルが決まり、前半を２−０で終える。迎えた後半、62分に小泉佳穂のゴールで１点を返されたが、85分に伊藤達哉の得点で突き放した川崎が、３−１で快勝した。 ニッパツ三ツ沢球技場では