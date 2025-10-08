いずれも２点差で先勝。川崎がホームで柏に３発快勝、広島は敵地で横浜FCを２−０でくだす【ルヴァン杯準決勝第１戦】
Jリーグは10月８日、ルヴァンカップ準決勝・第１戦の２試合を開催した。
Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuでは、川崎と柏が対戦。ホームの川崎が開始10分に山本悠樹のミドルで先制すると、23分にもファンウェルメスケルケン際のミドルが決まり、前半を２−０で終える。迎えた後半、62分に小泉佳穂のゴールで１点を返されたが、85分に伊藤達哉の得点で突き放した川崎が、３−１で快勝した。
ニッパツ三ツ沢球技場では横浜FCと広島が相まみえた。先手を取ったのはアウェーの広島。33分、中島洋太朗の巧みな個人技からのゴールでリードを奪う。さらに84分に中野就斗が加点し、広島が２−０の勝利を収めた。
川崎、広島がいずれも２点差をつけて先勝。雌雄を決する第２戦は10月12日、三協フロンテア柏スタジアムで柏対川崎、エディオンピースウイング広島で広島対横浜FCが行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuでは、川崎と柏が対戦。ホームの川崎が開始10分に山本悠樹のミドルで先制すると、23分にもファンウェルメスケルケン際のミドルが決まり、前半を２−０で終える。迎えた後半、62分に小泉佳穂のゴールで１点を返されたが、85分に伊藤達哉の得点で突き放した川崎が、３−１で快勝した。
ニッパツ三ツ沢球技場では横浜FCと広島が相まみえた。先手を取ったのはアウェーの広島。33分、中島洋太朗の巧みな個人技からのゴールでリードを奪う。さらに84分に中野就斗が加点し、広島が２−０の勝利を収めた。
川崎、広島がいずれも２点差をつけて先勝。雌雄を決する第２戦は10月12日、三協フロンテア柏スタジアムで柏対川崎、エディオンピースウイング広島で広島対横浜FCが行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”